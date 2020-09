Notizie Milan – Brahim Diaz sarebbe pronto a volare per l’Italia

MILANO – Il Milan è sempre più vicino a mettere a segno un altro grande colpo di mercato! Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia, la società rossonera sta per accogliere un altro calciatore: si tratta, come detto, di Brahim Diaz, centrocampista proveniente dal Real Madrid.

In seguito alle conferme delle ultime ore sugli enormi progressi nella trattativa tra i due club, il giovane spagnolo potrebbe essere ufficializzato a breve. Infatti, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Brahim Diaz sarebbe pronto a volare per l’Italia, per rifinire gli ultimi dettagli e diventare ufficialmente un giocatore del Milan. Ai Blancos andrebbero tra i 18 e i 20 milioni di euro, con una clausola per la recompra del giocatore. Mister Pioli si appresta ad abbracciare una nuova pedina importante per la sua squadra.