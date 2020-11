Notizie Milan – Brahim Diaz: “Regalati due goal, difficile da accettare”

MILANO – Dopo al pesante sconfitta con il Lille e tempo anche dei primi bilanci per il Milan. Ai microfoni di Sky, Brahim Diaz ha analizzato la partita di questa sera. Ecco che cosa ha detto lo spagnolo all’emittente satellitare:

“Abbiamo regalato due goal questa sera. Non abbiamo giocato un’ottima partita, dobbiamo ancora migliorare e rimanere concentrati sulle prossime partite. Tornare a giocare come facevamo prima di questa sera, Questa è una serata da mandare giù. Dobbiamo mantenere i piedi a terra e proseguire. Ruolo? Posso giocare in qualsiasi posizione e darò sempre il massimo ogni volta che il mister mi chiamerà in causa“.