Notizie Milan – Brahim Diaz: presente in rossonero, nonostante la Liga

MILANO – Secondo quanto riporta il portale CM.com, ha riportato un’interessante retroscena di mercato su Brahim Diaz. Lo spagnolo, infatti, si è trasferito al Milan in questa sessione estiva, in prestito secco. Rossoneri e Real Madrid, infatti, nel corso della stagione si aggiorneranno sul possibile passaggio a titolo definitivo in Serie A del calciatore. Ma sul trequartista spagnolo c’erano diversi club della Liga pronti a mettere le mani sul ragazzo. Lo stesso Brahim Diaz però ha scelto il Milan, come prossima tappa della sua carriera, allettato dalla possibilità di ritagliarsi il suo spazio in rossonero e nel massimo campionato italiano.