Notizie Milan – Brahim Diaz ha già deciso cosa vuole

MILANO – Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime indiscrezioni di mercato sul futuro di Brahim Diaz. Lo spagnolo, ha già convinto tutto l’ambiente rossonero, nonostante le poche partite disputate fin qui. ma dalle parti di Milanello non hanno dubbi: bisogna riscattarlo. L’accordo per il suo arrivo quest’estate in Italia è stato trovato sulla base del prestito ecco e i Blancos hanno fissato il prezzo per un eventuale riscatto: 25 milioni di euro. Maldini e Massara sono già la lavoro, ma sempre secondo la stessa fonte, lo stesso calciatore vorrebbe restare al Milan. La decisione del giocare rinforza l’idea della società, che quindi andrà alla ricerca di un nuovo accordo con il Real Madrid.