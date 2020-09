Notizie Milan – Borghi: “Con Chiesa si alzerrebbe l’asticella”

MILANO – Stefano Borghi sul suo canale Youtube, dove si occupa calcio, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Concentrandosi sul mercato dei rossoneri, ecco cosa ha detto:

“Il Milan e possibile arrivo di Chiesa, per come la vedo io nonostante i tanti trequartisti della rosa rossonera, credo che l’arrivo dell’esterno della Fiorentina alzerebbe ancora di più l’asticella, dietro ad Ibrahimovic. A destra uno come Federico Chiesa trova la sua tazza di tè”.