Notizie Milan – Bookmakers ottimisti su Milenkovic al Milan

MILANO – Il Milan sembra aver puntato con decisione Nikola Milenkovic! Il difensore serbo della Fiorentina è stato individuato dalla dirigenza rossonera come il colpo perfetto per il reparto arretrato di Pioli, che lo conosce molto bene. La trattativa sembra stia per nascere, con i diavoli che proveranno ad attuare un’operazione simile a quella per Tonali.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i bookmakers sarebbero ottimisti sulla riuscita della trattativa per Milenkovic al Milan. Infatti, gli esperti di scommesse hanno fissato una quota che si aggira attorno al 2,50, attribuendo al possibile colpo rossonero buone probabilità di riuscita. La seconda quota più bassa è quella data al Napoli, che sembrerebbe la concorrente più agguerrita dei milanisti, e si aggira intorno al 6.