Notizie Milan – Boniek: “Il quarto posto sarebbe un successo”

MILANO – Zbigniew Boniek, presidente della Federazione di calcio polacca, con un passato in Serie A tra Juventus e Roma, ha parlato del Milan. Ecco che cosa ha detto:

“Il Milan? Non penso abbia le carte giuste per arrivare fino in fondo al campionato e vincere lo scudetto. Credo invece che se la squadra di Stefano Pioli riuscirà ad arrivare quarta, allora questo sarà un successo“.