Notizie Milan – Bonera: “Sto imparando molto da mister Pioli”

MILANO – In conferenza stampa, alla vigilia della gara con il Napoli, Daniele Bonera ha parlato in conferenza stampa. Ecco che cosa ha detto sul suo rapporto con mister Pioli:

“Sto imparando molto con Pioli e siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Il suo tipo di calcio è esattamente quello che piace a me. La pressione? Fa parte di me da quando ho esordito in Serie A. Domani ce l’avremo sia io che i giocatori, ma loro devono semplicemente continuare a fare ciò che hanno fatto sinora. Nulla di più e nulla di meno“.