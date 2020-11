Notizie Milan – Bonera: “Rebic non al massimo. Ibra? Ha ricaricato le pile”

MILANO – In conferenza stampa Daniele Bonera ha risposto alle domande dei giornalisti. Ecco che cosa ha detto su Ibra e Ante Rebic:

“Rebic? E’ un giocatore importante, ha delle ottime caratteristiche. Non è al 100% perché l’infortunio avuto al gomito lo condiziona ancora un po’, ma per noi è un elemento fondamentale. Ibra? Aveva bisogno di staccare un po’ la spina e queste settimane gli hanno permesso di ricaricarsi. Conosciamo la sua importanza per la squadra. E’ il nostro capo banda. I calci di rigore? Ibra ha detto che dev’essere Kessié, quindi alzo le mani: sarà Franck a battere il prossimo rigore“.