Notizie Milan – Bonera: “Calhanoglu tiene alla maglia. Romagnoli…”

MILANO – La situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu è stata centrale anche nella conferenza stampa di Daniele Bonera. Si è parlato anche del momento di Romagnoli:

“Siamo contentissimi del suo rendimento. Per quanto riguarda l’aspetto contrattuale non voglio entrare nel merito, ma posso dire che Hakan mi ha fatto capire di essere legato a questa maglia. Tiene molto al Milan. E’ il nostro capitano e siamo contenti di ciò che fa per la squadra, anche fuori dal rettangolo verde. Gli errori fanno parte della carriera di un giocatore; lui deve star tranquillo perché ha il supporto di tutti noi“.