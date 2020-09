Notizie Milan – Bonaventura: “Sapevo che non sarei rimasto in rossonero”

MILANO – Jack Bonaventura è un nuovo giocatore della Fiorentina, dopo sei anni al Milan. Oggi il centrocampista è stato presentato alla stampa e ha risposto alle domande dei giornalisti anche sui rossoneri. Ecco cosa ha detto:

“Il rinnovo con il Milan? Sapevo già da gennaio che non sarei rimasto. Ho cercato di finire la stagione al meglio delle mie possibilità, San Siro? Sono rimasto lì perché ci tenevo a stare un attimo da solo dopo tanti anni. Ibra? Mi ha trasmesso voglia di vincere. Se ci sono rimasto male per come è finita con il Milan? No, sapevo già che sarebbe finita“.