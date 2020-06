Notizie Milan – Boadu, Raiola offre l’attaccante al Milan

MILANO – Le strade di mercato di Napoli e Milan sembrano incrociarsi molto spesso nell’ultimo periodo. Da Jovic a Milik, da Milenkovic a Osimhen. Adesso alla lista va aggiunto anche Myron Boadu, attaccante classe 2001 dell’AZ Alkmaar. Il calciatore ha affidato la sua procura a Mino Raiola e l’agente è già in movimento per riuscire a capitalizzare l’incredibile stagione del giovane: 20 goal e 13 assist in Eredivisie. Secondo quanto riportato dal mattino il suo profilo sarebbe stato propio ai partenopei, sempre alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire il probabile partente Milik. Una notizia che non può far piacere ai rossoneri, gli olandesi lasceranno partire Boadu solo davanti au una buona offerta e l’eventuale concorrenza del Napoli complicherebbe, e molto, i piani del Milan.

