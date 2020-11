Notizie Milan – Biraghi: “Domani sfida speciale, non sono imbattibili”

MILANO – Intervistato da Tuttosport, Cristiano Biraghi, ha parlato del prossimo di campionato che lo vedrà impegnato contro i rossoneri, in Milan–Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Sarà un partita affascinante e complicata, non ho mai nascosto di essere un tifoso dell’Inter e giocare contro il Milan per me è sempre speciale. Loro vorranno continuare a far bene, noi però abbiamo bisogno di punti. Non ci sono squadre imbattibili, nemmeno il Milan, non dobbiamo avere paura, ma la giusta carica per prenderci i tre punti. Pioli? Per me è stato come un secondo padre, mi ha dato fiducia e autostima, veniva da un periodo non facile della mia carriera. Con lui sono arrivato in nazionale e per questo gli sarò sempre grato Spero di vederlo presto in panchina, gli auguro il meglio ma tranne domani“.