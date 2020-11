Notizie Milan – Bennacer e Theo Hernandez, vicini a un record

MILANO – Titolari inamovibili per Stefano Pioli. Theo Hernandez e Bennacer sono due protagonisti di questo Milan che sta stupendo tutti. Si sono presi una maglia da titolare a forza di buone prestazioni e contro il Lille, nella prossima gara di Europa League potrebbero festeggiare la cinquantesima presenza in rossonero. Un record per i due calciatori, che dimostra ancora una volta l’importanza delle due pedine nello scacchiere tattico del tecnico del Diavolo, che non rinuncia nessuno dei due tanto facilmente.