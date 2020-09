Notizie Milan – Bellodi, club di Serie B in fila per il prestito

MILANO – Secondo quanto riporta il portale TIMW, il futuro di Gabriele Bellodi potrebbe essere in Serie B. Il difensore centrale è reduce dalla buona prova offerta con la maglia del Milan, nell’amichevole contro il Monza andata in scena a San Siro. Diversi club della serie cadetta infatti sarebbero interessati al calciatore, che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Crotone festeggiando anche la promozione in Serie A. Pisa, Ascoli e Salernitana sono sulle tracce del ragazzo, resta da capire però cosa voglia fare il Milan con il giocatore. L’ipotesi di un nuovo prestito non è così remota, ma non è certa. In ogni caso nei prossimi giorni dalla parte di via Aldo Rossi dovrebbero arrivare offerte per il classe 2000.