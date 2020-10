Notizie Milan – AZ Alkmaar, convocato anche il figlio di Gullit

MILANO – C’è anche il figlio di Ruud Gullit, tra le fila dell’AZ Alkmaar. La squadra olandese infatti affronterà il Napoli, nell’esordio in Europa League. Partita non semplice, ma che incuriosisce i tifosi del Milan. La presenza del figlio della leggenda rossonera infatti non è passata inosservata e sicuramente è il romanticismo in questo caso a farla da padrone. Anche perché Maxim Gullit è anche il nipote di Johan Cruyff, dato che sua madre è Estelle Cruijff. Il 19enne difensore centrale potrebbe fare il suo esordio europeo proprio contro gli azzurri.