Notizie Milan – Attacco: due nomi in cima alla lista desideri

MILANO – Secondo quanto riporta Tuttosport, il Milan continua a pensare all’acquisto di un attaccante nella prossima sessione estiva. I nomi preferiti dei rossoneri, per il reparto offensivo, sono: Luka Jovic e Boadu. L’attaccante serbo del Real Madrid è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza del diavolo, ma portarlo a Milanello non sarà un’impresa semplice. Il Milan proverà ad arrivare al calciatore proponendo un prestito biennale con obbligo di riscatto, una mossa che permetterà ai due club di venire incontro alle proprie esigenze, rinviando il pagamento, per i rossoneri, e di ammortizzare i costi dell’investimento agli spagnoli. L’alternativa è la giovane punta dell’AZ Alkmaar, Boadu, ideale per le idee di Ralf Rangnick.

