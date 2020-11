Notizie Milan – Asse di mercato caldissimo con il Real Madrid

MILANO – Si avvicina il mercato invernale e il Milan sembra avere le idee chiare su quali ruoli andranno rinforzati. Serve un difensore centrale e un vice Ibrahimovic. Quando si inizia a pensare alle finestre di trasferimento però i rossoneri sembrano guardare verso una direzione, sempre la stessa: il Real Madrid. E’ stato così un anno fa con Theo Hernandez, è stato così anche in estate con Brahim Diaz e potrebbe essere così anche a breve, con Luka Jovic e Mariano Diaz nel mirino. Nomi che tornano alla ribalta per il Milan a dire il vero, dato che anche un anno fa erano stati accostati al club meneghino. Poi il Diavolo scelse di far tornare Ibrahimovic.