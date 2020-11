Notizie Milan – Arek Milik ora potrebbe finire all’Inter

MILANO – Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Arek Milik. L’attaccante polacco sembrava destinato a partire nella scorsa sessione di mercato estiva, vista anche la sua intenzione di non rinnovare con la società di De Laurentiis. Situazione però che è rimasta ingarbugliata e che non ha portato a nessuna soluzione, con il calciatore che è rimasto, fuori squadra, all’ombra del Vesuvio. Il Milan ci aveva pensato, viste le difficoltà iniziali riscontrare per un nuovo accordo con Ibrahimovic. Sbloccata la situazione con lo svedese la candidatura di Milik per i rossoneri ha perso quota. Adesso però la punta può vantare una nuova estimatrice: l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri starebbero pensando proprio al polacco, in vista di gennaio. E potrebbero decidere di percorre la strada dello scambio, con i nomi di Eriksen e Nainggolan, sul taccuino degli azzurri.