Notizie Milan – Antonio Donnarumma potrebbe lasciare il club

MILANO – Un altro nome in partenza per il Milan! La società rossonera sta cercando di piazzare alcuni colpi in uscita per sfoltire un po’ la rosa e lasciar spazio ai possibili nuovi arrivi: sulla lista dei partenti ci sono, tra gli altri, Diego Laxalt, Rade Krunic e Lucas Paquetà. A loro, però, nelle ultime ore sembrano essersi aggiunti anche altri giocatori.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Antonio Donnarumma potrebbe lasciare il club. Il portiere, classe 1990, è il fratello maggiore del titolare Gigio e, dopo l’arrivo di un altro estremo difensore, sembra essere finito sempre più ai margini della rosa. Con l’acquisto di Tatarusanu, infatti, il calciatore si troverebbe sempre più relegato in panchina, senza possibilità di giocare. Per questo, Antonio potrebbe partire dal Milan e con i soldi risparmiati dal suo stipendio (circa 1 milione di euro) la società potrebbe alzare l’offerta per il rinnovo di suo fratello.