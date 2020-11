Notizie Milan – Ansia Kjaer: Danimarca, un positivo al Covid-19

MILANO – Ansia Kjaer. La federazione danese infatti ha comunicato la positività al Covid-19 di Robert Skov, oltre ad un fisioterapista della nazionale. Il difensore del Milan in questo momento è proprio on la sua nazionale, ma per ora non sembra essere tra i giocatori in isolamento. I giocatori che dovranno restare in quarantena e che non disputeranno l’amichevole con la Svezia sono: Frederik Ronnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Martin Braithwaite. Oltre al commissario tecnico e al suo vice.