Notizie Milan, annunciato il primo China Digital Summer Tour

Notizie Milan – Annunciato il China Digital Summer Tour

Nonostante il coronavirus, il rapporto tra l’Italia e la Cina non si è spento: dopo che Pechino aveva inviato alcuni dei suoi medici nel nostro paese per combattere la pandemia, la collaborazione tra i due paesi continua sotto nuove forme.

Una di queste è gestita dal Milan, che sul suo sito ufficiale, ha annunciato l’apertura del primo China Digital Summer Tour. Con questa iniziativa, la società rossonera sarà il primo club italiano ad organizzare un tour estivo totalmente digitale. In questo modo, potrà sopperire al mancato viaggio in Oriente della squadra: era previsto per quest’anno, ma a causa del Covid-19 sono stati stravolti tutti i piani. Il Milan, comunque, ha scelto di offrire ai suoi tantissimi tifosi cinesi la possibilità di mettersi in contatto con i loro beniamini: attraverso l’utilizzo di una nuova piattaforma digitale, i supporters potranno assistere agli allenamenti della squadra e interagire con i giocatori. La società è vicina ai rossoneri di tutto il mondo.