Notizie Milan – Andrea Conti verso un’altra panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Un’altra panchina per Andrea Conti. Questo è quello che emerge dalle indiscrezione sulla formazione titolare del Milan, che scenderà in campo questa sera, in Francia, contro il Lille. Spazio a Dalot sulla destra, che giocherà al post di Calabria. L’unica possibilità per l’ex Atalanta quindi è legata all’altra fascia, quella sinistra. Conti potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez, sempre che Pioli e Bonera decidano di rinunciare al numero 19 rossonero. Ipotesi che attualmente però non sembra trovare riscontri.