Notizie Milan – Ancora niente Francia per Theo Hernandez

MILANO – Aveva confidato che il suo sogno era di giocare con la nazionale francese, ma la chiamata tarda ad arrivare. Theo Hernandez è stato ancora una volta lasciato a casa dal c.t. Didier Deschamp, una notizia abbastanza clamorosa visto il talento, la qualità e l prestazioni del terzino del Milan. A quanto pare non basta, il calciatore paga ancora il rifiuto alla chiamata di qualche anno fa alla convocazione da parte dell’ Under 21 Blues. Punizione lunga per il rossonero quindi, che chissà se mai sarà preso in considerazione e se mai riuscire a realizzare quello che lui stesso, recentemente, ha definito essere uno dei suoi sogni. Non resta che continuare a convincere con il Diavolo, in attesa della tanto sospirata convocazione.