Notizie Milan – Anche Saelemaekers per una maglia da titolare a sinistra

MILANO – C’è anche Saelemaekers per una maglia da titolare, a sinistra, contro lo Shamrock Rovers. nella gara di giovedì a Dublino non ci sarà Ante Rebic, fermato da una squalifica che porterà il croato a saltare le prossime tre sfide europee con i rossoneri. Il posto del croato sembrava essere una questione a due, con Paquetà e Brahim Diaz in ballottaggio, Stefano Pioli però starebbe pensando anche al belga sul quel lato del campo, che non è il suo, dato che l’ex Anderlecht è la riserva di Samu Castillejo. Oltre all’ex Enitracht Francoforte non dovrebbe esserci nemmeno Leao, in quarantena in attesa di nuovi controlli. Un’occasione da sfruttare sia per Saelemaekers, che per Brahim Diaz o Paquetà, in base a quelle che saranno le scelte dell’allenatore del Milan.