Notizie Milan – Anche Plizzari positivo, la nota della Reggina

MILANO – La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia.

Questa la nota della reggina sulla positività al Coronavirus di Plizzari, giovane portiere del Milan, attualmente in prestito in Serie B, alla squadra calabrese. L’estremo difensore era impegnato con l’Under 21 italiana e anche lui come Gabbia ha avuto una risposta positiva al tampone per il Covid-19.