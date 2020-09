Notizie Milan – Anche l’Everton sulle tracce di Fofana

MILANO – Ancora nuove concorrenti sul mercato per il Milan e, anche questa volta, l’avversaria viene dall’Inghilterra. Si tratta dell’Everton, che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbe sulle tracce di Wesley Fofana. Il club, allenato dall’ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti, starebbe seguendo il giovane difensore del Saint-Etienne, aggiungendosi così alla lunga lista di pretendenti.

Il calciatore, infatti, è un obiettivo di mercato anche dei rossoneri, del Lipsia e del Leicester. Per il momento, le uniche due società ad aver presentato un’offerta sono i tedeschi e i Foxes: la squadra allenata da Brendan Rodgers, però, sembra aver messo sul piatto più soldi e, per questo, dovrebbe essere in vantaggio sulle altre. Si attendono nuovi sviluppi su quella che si preannuncia essere un’altra sfida di mercato per il Milan.