Notizie Milan – Anche il Valencia su Gerard Deulofeu

MILANO – Nuove sfide sul mercato per il Milan! La dirigenza, infatti, continua ad essere attiva nella ricerca di nuovi rinforzi per la squadra. Nelle ultime ore, i diavoli avrebbero puntato Gerard Deulofeu per rinforzare l’attacco: l’attaccante spagnolo, di proprietà del Watford, ha già vestito i colori rossoneri nel 2017 e potrebbe essere un innesto giusto per la rosa di Stefano Pioli.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tuttavia, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Valencia: l club spagnolo potrebbe sfruttare il fatto di offrire al giocatore classe 1994 l’opportunità di misurarsi ancora una volta col campionato del suo paese. La società rossonera, invece, potrebbe puntare sull’esperienza molto positiva che Deulofeu ha vissuto in quei mesi a Milano: 18 presenze e 4 gol, oltre ad alcune giocate che hanno esaltato i tifosi milanisti. In attesa di ulteriori sviluppi, sembra comunque prospettarsi una nuova sfida di mercato per il Milan.