Notizie Milan – Anche il Rennes sul giovane Wesley Fofana

MILANO – Aumentano le sfide di mercato per il Milan! Da settimane, ormai, la società rossonera è alla ricerca di un rinforzo in difesa per la squadra di Pioli e, nella lista degli obiettivi, figurava il nome di Wesley Fofana. Il giovane difensore del Saint-Etienne interesserebbe molto ai diavoli, che però devono affrontare anche il Leicester per un eventuale acquisto.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla testata francese Téléfoot, anche il Rennes sarebbe sulle tracce di Fofana. Il club transalpino si sarebbe così inserito nella corsa per il difensore e dovrà vedersela con i rossoneri e i Foxes. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi e si vedrà chi tra la spunterà tra le varie contendenti.