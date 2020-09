Notizie Milan – Anche il Lipsia ha presentato un’offerta per Fofana

MILANO – Un’altra avversaria per il Milan nella corsa a Wesley Fofana! Dopo che il Leicester ha presentato un’offerta di 22 milioni di euro per il difensore del Saint-Etienne, anche un altro club si sarebbe mosso per acquistarlo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano transalpino L’Equipe, il Lipsia avrebbe offerto ai biancoverdi circa 20 milioni di euro per il calciatore. Tuttavia, questa cifra non soddisferebbe le richieste del club della Ligue 1, che per il suo tesserato chiede intorno ai 30 milioni di euro. Il Milan rimane alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi: Fofana sarebbe un obiettivo importante per la dirigenza, che vorrebbe regalare al mister Pioli un innesto di livello per il reparto difensivo.