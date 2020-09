Notizie Milan – Anche i rossoneri su Marash Kubmbulla

MILANO – Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nel calciomercato del Milan! Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano veronese L’Arena, anche i rossoneri sarebbero piombati su Marash Kumbulla. Il giovane difensore dell’Hellas Verona sarebbe così rientrato negli interessi della dirigenza milanista, che da tempo è alla ricerca di un valido rinforzo nel reparto arretrato.

Il giocatore albanese, però, è al centro dei desideri di diverse squadre, che da tempo sono sulle sue tracce. In particolare, il calciatore è oggetto di contesa tra Inter e la Lazio, che si stanno sfidando per l’acquisto della giovane promessa dall’inizio dell’estate. Inoltre, in queste settimana sembra che Kumbulla sia stato messo sott’occhio anche dal Tottenham di Josè Mourinho. Insomma, sembra profilarsi una vera e propria battaglia di mercato per conquistare questo giocatore: chissà chi la spunterà…