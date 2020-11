MILANO – Non ci sarà Elseid Hysaj contro il Milan, domenica prossima. Il calciatore del Napoli, infatti, è risultato essere positivo al Covid-19. Il giocatore ha contratto il virus con la sua nazionale, l’Albania e ora osserverà un periodo di isolamento proprio in patria. Lo ha comunicato la stessa società azzurra sui suoi profili social.Una nuova tegola per mister Gattuso, dato che Osimhen è in forte dubbio e Bakayoko non si è allenato.