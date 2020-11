Notizie Milan – Ancelotti: “Ibra? Pensavo fosse finito, invece è immortale”

MILANO – “Immortale”. Così Carlo Ancelotti ha definito Zlatan Ibrahimovic nel programma televisivo Tiki Taka. L’ex calciatore e allenatore rossonero sullo svedese ha detto:

“Quando è andato a giocare in America pensavo fosse un calciatore ormai finito. Invece tornado in Italia ha dimostrato tutto il contrario. Segna in ogni partita, penso che in realtà sia immortale, come Cristiano Ronaldo. Loro non giocano e basta sembra semplice, loro segnano sempre e questa non è una cosa facile. Se volevo Ibra al Napoli? Chiedetelo a lui, non a me“.