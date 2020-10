Notizie Milan – Almeno 10 giorni di quarantena per Donnarumma e Hauge

MILANO – Una nuova assenza pesante, dopo quella di Zlatan Ibrahimovic, sempre a causa del Covid-19. Stiamo parlando ovviamente di Gigio Donnarumma, il portiere titolare del Milan ieri sera è stato subito da Tatarusanu, la prova del romeno però ha regalato più dubbi che certezze. Quanto resterà fuori quindi il numero 99 del Diavolo? Difficile dirlo con certezza, sicuramente almeno per i prossimi dieci giorni. A patto che il prossimo tampone, quello di mercoledì 4 dia esito negativo. In questo caso, la migliore delle ipotesi, Donnarumma dovrebbe tornare in campo per la sfida con l’Hellas Verona, domenica 8 ottobre. Stesso identico discorso vale anche per Hauge, l’altro calciatore del Milan risultato positivo al tampone per il Covid-19.