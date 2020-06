Notizie Milan – Alla Roma interessa un esubero rossonero

MILANO – Secondo quanto riporta il portale olandese ed.nl, Ricardo Rodriguez potrebbe continuare la sua carriera in Serie A. Lo svizzero infatti, sempre secondo la stessa fonte, avrebbe acceso l’interesse della Roma. Il terzino in questa stagione si è trasferito in prestito al PSV Eindhoven, durante la finestra invernale di mercato. Però è molto probabile un suo ritorno a Milanello, in estate. I giallorossi, alla ricerca di un vice Kolarov, potrebbero approfittare della situazione. Dato che i rossoneri hanno intenzione di cedere Rodriguez nella prossima sessione di mercato e lo stesso calciatore ha intenzione di rilanciare la sua carriera.

