Notizie Milan – Alessio Romagnoli verso la 150ª in rossonero

MILANO – Contro la Spal Alessio Romagnoli taglierà un bel traguardo. Il capitano del Milan, infatti, contro la squadra di Di Biagio raggiungerà la centocinquanta presenze in rossonero. Una notizie che va oltre il mero dato statistico, perché riflette l’importanza del calciatore all’interno del progetto del Diavolo. Le voci su di mercato sul centrale raccontano dell’interesse di Liverpool e Atletico Madrid, ma la dirigenza del club meneghino non ha intenzione di restare a guardare. Il Milan vuole prolungare l’accordo con il Romagnoli, perché reputa il calciatore fondamentale per il futuro. Nonostante le voci quindi, i rossoneri e il giocatore sono destinati a continuare insieme ancora a lungo.

