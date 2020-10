Notizie Milan – Al lavoro anche per il rinnovo di Franck Kessie

MILANO – E’ tempo di rinnovi per il Milan. In agenda quella più impellenti sono i nuovi accordi con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, dato che le loro scadenze sono previste per il 2021. Poi c’è anche il discorso legato ad Alessio Romagnoli, il capitano rossonero è in scadenza nel 2022. Stessa data anche per Franck Kessie però, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, la dirigenza del Milan è già al lavoro per trovare un nuovo accordo con l’ivoriano e il suo entourage. Il calciatore si sta esprimendo su livelli molti alti e i rossoneri ovviamente non vogliono correre il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.