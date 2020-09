Notizie Milan – Aggiornamenti sulla ricerca del secondo portiere

MILANO – Il Milan si muove sempre di più sul mercato! In questi giorni sono state portate a buon fine alcune trattative, specialmente quelle per Brahim Diaz e Sandro Tonali; in queste ore, però, la dirigenza sta preparando anche altri colpi, per regalare a mister Pioli nuove risorse per rinforzare la rosa.

Come riportato nei giorni scorsi, uno degli obiettivi della società rossonera è quello di trovare un secondo portiere di livello, che possa dare il cambio a Donnarumma nel corso della prossima stagione: i nomi più caldi erano quelli di Andrea Consgili, Marco Sportiello e Asmir Begovic. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il portiere dell’Atalanta sembra essere il più difficile da raggiungere: infatti, Gasperini ha bisogno di lui in questo momento, visto l’infortunio di Pierluigi Gollini, portiere titolare della Dea. Per questo, il Milan starebbe puntando di più al ritorno del gigante bosniaco o all’eventuale acquisto dell’estremo difensore del Sassuolo.