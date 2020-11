Notizie Milan – Adesso Szoboszlai piace a tutti. C’è anche il Real Madrid

MILANO – Adesso piace davvero a tutti. Dominik Szoboszlai è reduce dal goal che ha qualificato la sua Ungheria ai prossimi Europei, e anche il Real Madrid sembra aver messo gli occhi sul talento del Salisburgo, secondo quanto riporta il quotidiano As. Il Milan non lo ha mai perso di vista nell’ultimo periodo, anche se avevamo raccontato di come la concorrenza del Lipsia potesse essere un bel problema per i rossoneri. Ora però l’entrata in scena dei Blancos ‘sparigliare’ le carte sul tavolo, e far trasformare l’interesse del Diavolo in un ‘miraggio’. Intanto Szoboszlai si gode il momento e si prepara a vivere l’Europeo da protagonista.