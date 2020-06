Notizie Milan – Adesso è allarme rosso in difesa

MILANO – 40′ minuto del primo tempo di Lecce-Milan, Simon Kjaer si ferma e chiede il cambio. Il danese era già uscito dal rettangolo di gioco, qualche minuto prima, per essere curato dai medici rossoneri, ha provato a forzare, a tornare in campo, ma non c’è stato nulla da fare. L’ex Palermo ha dovuto sventolare bandiera bianca. Troppo forte il contrasto con Saponara e di conseguenza spazio a Gabbia. L’infortunio di Kjaer fa pensare alla frase fatta “piove su bagnato”, ma per quanto possa sembrare scontato è davvero così in “casa Milan”. Duarte non convocato per infortunio è alle prese con una stagione complicata dal punto di vista fisico. Con Musacchio, invece, le cose sono andate anche peggio. L’argentino ha finito anzitempo la sua stagione, dovrà oprarsi alla caviglia, come confermato da Stefano Pioli. E adesso non restano che due centrali: Romagnoli e Gabbia, sperando nel recupero, il prima possibile, proprio di Duarte. Le condizioni di Kjaer per il momento fanno trattenere il fiato ai tifosi rossoneri e alla guida tecnica del diavolo: trauma contusivo al ginocchio destro e nelle prossime ore sarà valutato meglio. Domenica arriva la Roma a San Siro e la speranza è che almeno uno tra Kjaer e Duarte sia a disposizione del Milan.

