Notizie Milan – A gennaio occhi sempre su un difensore

MILANO – Si avvicina gennaio e di conseguenza anche la finestra di mercato invernale. Le intenzioni del Milan non sono cambiate, la priorità resta sempre un difensore centrale per i rossoneri. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, dopo le parole del direttore tecnico Paolo Maldini. Tanti i nomi accostati al Diavolo nell’ultimo periodo da Kabak a Simakan, inseguiti nell’ultima sessione estiva. Così come le new entry come Lovato dell’Hellas Verona, o Bogarde dell’Hoffenheim. Il Milan resta quindi molto attivo, la dirigenza monitora il mercato in questo momento alla ricerca del profilo migliore.