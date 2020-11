Notizie Milan – A gennaio non solo il difensore, anche un vice-Ibrahimovic

MILANO – Lo abbiamo riportato tante volte, a gennaio il Milan proverà ad arrivare ad un nuovo difensore centrale, ma non solo. I rossoneri infatti sono alla ricerca anche di un attaccante, un vice-Ibrahimovic, secondo quello che riporta il Corriere dello Sport. Nella prossima sessione di mercato infatti il Diavolo ha intenzione di rinforzare la sua rosa per riuscire ad arrivare in fondo a tutti i suoi obiettivi, la volontà è sempre quella di riuscire a strappare un biglietto per la prossima Champions League e questo non è un segreto. Dall’Olanda proprio per il ruolo di punta inoltre rilanciano il nome di Donyell Malen del PSV Eindhoven.