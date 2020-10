Notizie Milan – A.Donnarumma promosso secondo portiere?

MILANO – A.Donnarumma potrebbe essere promo a vice-Gigio, questa è l’idea ce balenando in casa Milan. Tatarusanu, contro la Roma non ha convinto e questa sera dovrebbe partire di nuovo titolare in Europa League, ma se non dovesse convincere allora ecco l’avvicendamento tra il secondo e il terzo portiere rossonero. Un’idea che potrebbe anche essere propedeutica al rinnovo di Gigio Donnarumma, secondo quanto riporta Il Giornale. Il Milan, infatti, vuole appianare le difficoltà incontrate con il procuratore dell’estremo difensore, in sede di rinnovo. E la promozione di Antonio potrebbe essere un primo segnale per provare a rinsaldare ulteriormente il legame con la famiglia Donnarumma e Mino Raiola.