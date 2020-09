Notize Milan – A rischio l’amichevole con il Chievo del 12 settembre

MILANO – Continua l’allarme Covid-19 per il calcio italiano! Ancora una volta è stato sospeso un match in via precauzionale, per evitare eventuali rischi di contagio che potrebbero esserci. Le squadre interessate sono il Chievo Verona e il Legnago, che domani avrebbero dovuto affrontarsi in una gara amichevole.

La società veronese, attraverso una nota ufficiale rilasciata sul proprio sito web ufficiale, ha scritto: “L’A.C. ChievoVerona comunica che a scopo precauzionale e di comune accordo con la società F.C. Legnago Salus, ha deciso di annullare la partita amichevole, che si sarebbe dovuta disputare mercoledì 9 settembre alle ore 17.00 a Veronello“. Dopo la sospensione di questo match, potrebbe essere a rischio anche l’amichevole del 12 settembre tra i gialloblù e il Milan.