News Milan – Ultim’ora, possibile colpo di scena: arriva la firma?

Milan News, possibile colpo di scena

MILAN NEWS – Come vi avevamo anticipato, le prossime tre settimane saranno di fuoco per quanto riguarda il mercato del Milan. Ogni giorno potrebbe essere quello buono per chiudere una trattativa anche se la sessione estiva inizierà ufficialmente solo il 1 settembre. E in queste ore è arrivata una notizia inaspettata che farà felici molti tifosi rossoneri: potrebbe essere addirittura vicina la firma di un calciatore su cui Pioli punta molto >>>CONTINUA A LEGGERE