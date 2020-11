News Milan – Dalla Spagna: “Accordo totale, arriva per 25 milioni”

News Milan – Dalla Spagna: “Accordo totale per 25 milioni”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Le voci su un possibile (e prossimo) addio al Milan di Hakan Calhanoglu stanno contestualmente aumentato quelle di un possibile (e prossimo) arrivo in rossonero di Dominik Szoboszlai. Il 10 turco avrebbe chiesto 7 milioni a Maldini per rinnovare il suo contratto: a quelle cifre non è possibile. Tutto lascia pensare, infatti, che il club di via Aldo Rossi proverà l’affondo per la stella 20enne in forza al Red Bull Salisburgo. Sarebbe la terza volta nell’ultimo anno, dopo i tentativi non andati a buon fine in estate; a quel tempo, d’altronde, c’era Rangnick a far da pioniere della trattativa. Ora, le cose sono leggermente cambiate!

Il centrocampista offensivo ungherese, adocchiato da Boban e voluto, in caso di arrivo in rossonero, da Rangnick, sta definitivamente esplodendo in questa stagione. Al debutto in Champions con il club della Red Bull ha infilato una serie di prestazioni eccellenti arricchite da quattro gol, di cui due spettacolari. Dominik è stato decisivo anche nella qualificazione agli Europei del 2021 segnando, per la sua Ungheria, il goal vittoria contro l’Islanda al 90esimo. Età, ruolo, talento e classe. Tutto ciò farebbe proprio al caso del progetto Milan, così come il prezzo: una clausola lo indica a 25 milioni di euro (più il 20% sull’eventuale rivendita).

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo di calciomercato ‘todofichajes.com’, la dirigenza rossonera, oltre a trovare l’intesa col giocatore, avrebbe deciso di portarlo all’ombra del Duomo già a gennaio, pagando i 25 milioni di euro della clausola rescissoria. Il Milan avrebbe dunque sbaragliato la concorrenza di molti club, fra cui Real Madrid, Napoli, i bianconeri di Agnelli e l’Arsenal, garantendo a Szoboszlai un ruolo da assoluto protagonista nello scacchiere rossonero e, come anticipato, sfruttando il posto lasciato libero da Calhanoglu. Il Milan però non si fermerà qui. Quattro grandi colpi di Maldini e Gazidis per regalare a Pioli un grande Milan! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA