News Milan – Ormai sembra tutto deciso, scelta fatta: sarà addio al 99%!

News Milan, la decisione è stata presa: addio ad un passo

ULTIME NOTIZIE MILAN – I tifosi rossoneri non possono che essere entusiasti per i risultati che la squadra sta conquistando in questo 2020. Le certezze che arrivano dal campo non fanno però il paio con quelle riguardanti il futuro della guida tecnica e non solo. Nelle segrete stanze di Milanello si sta lavorando per una serie di cambiamenti molto importanti. E nelle ultime ore è giunta la notizia che sconvolgerà i tifosi rossoneri: arriva una pesantissima decisione, ormai sembra tutto già scritto >>>CONTINUA A LEGGERE