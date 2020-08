News Milan, ora Maldini fa piazza pulita: ben 9 giocatori a rischio cessione!

News Milan, è tempo di cessioni: possono partire in 9

MILAN NEWS – Dopo aver abbandonato il progetto Ragnick, Paolo Maldini ha potuto riacquistare un certo controllo sulle questioni di Casa Milan. Il direttore tecnico rossonero è pronto per entrare nel vivo della campagna acquisti, ma prima ha bisogno di fare cassa e liberarsi di qualche esubero. Maldini vuole consegnare a Pioli una rosa più competitiva, e per farlo sarà necessario più di un addio, magari anche qualcuno doloroso. In questo momento infatti la dirigenza starebbe valutando ben nove cessioni: eccole tutte >>>VAI ALLA LISTA