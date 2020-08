News Milan, mercato: scelto il colpo ad effetto

MILAN NEWS – La società di via Aldo Rossi ha ben chiari quali sono i ruoli da rinforzare durante il prossimo mercato del Milan e proprio in queste ore sembra essere arrivata la svolta per quando riguarda uno degli obiettivi più importanti sul taccuino rossonero. Ci siamo, Maldini e Massara sono pronti a chiudere: ecco i dettagli >>>CONTINUA A LEGGERE