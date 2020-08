News Milan – In arrivo 2 colpi a centrocampo: ben 12 nomi nel mirino!

News Milan, 12 obiettivi per il centrocampo rossonero: ecco tutti i nomi

MILAN NEWS – Kessie e Bennacer hanno dimostrato di poter far benissimo in mezzo al campo, diventando due perni imprescindibili della mediana rossonera. Ma la società non si accontenta e, complice la partecipazione all’Europa League, ha intenzione di rinforzare ulteriormente il reparto per tentare anche l’assalto alle prime posizioni in campionato. Ricordiamo che saluteranno Milano sia Biglia che Bonaventura e che Krunic, con ogni probabilità, verrà ceduto. Ecco che allora il Milan avrebbe in mente di fare almeno altri due colpi di grande livello a centrocampo. Nello specifico, sul taccuino dei dirigenti del Diavolo sono finiti ben 12 grossi nomi: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA